Инвестиции с «БКС Брокер» доступны через «Яндекс.Деньги»
Это стало возможным благодаря инвестиционной платформе ООО «Компания БКС».
- Привлекательность фондового рынка и дальше будет расти. Объемы инвестиций и число участников будут планомерно увеличиваться, даже несмотря на внешние факторы, - подчеркнула заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер» Ольга Гарланд.
Открытие счета оформляется быстро и легко – в разделе «Инвестиции БКС» мобильного приложения «Яндекс.Деньги». Процесс инвестирования также максимально понятен и прост, но доступна эта услуга только гражданам России.
Вложиться в акции, облигации или валюту можно с минимальной комиссией – 0,3% от сделки, но при любой сумме (минимального порога для начала инвестирования нет) - не менее 99 рублей.
В ООО «Компания БКС» уточнили, что раздел «Инвестиции БКС» имеет удобные функции, такие, как просмотр котировок, проверка инвестиционного портфеля и советы от экспертов.
ИСТОЧНИК KP.RU