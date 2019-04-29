2019-04-29T17:32:30+03:00
Экономика

Инвестиции с «БКС Брокер» доступны через «Яндекс.Деньги»

Сегодня большинство новых инвесторов приходят на биржу через мобильные приложения. Сервис электронных платежей также запускает услугу по открытию брокерского счета для своих клиентов
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Это стало возможным благодаря инвестиционной платформе ООО «Компания БКС».

- Привлекательность фондового рынка и дальше будет расти. Объемы инвестиций и число участников будут планомерно увеличиваться, даже несмотря на внешние факторы, - подчеркнула заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер» Ольга Гарланд.

Открытие счета оформляется быстро и легко – в разделе «Инвестиции БКС» мобильного приложения «Яндекс.Деньги». Процесс инвестирования также максимально понятен и прост, но доступна эта услуга только гражданам России.

Вложиться в акции, облигации или валюту можно с минимальной комиссией – 0,3% от сделки, но при любой сумме (минимального порога для начала инвестирования нет) - не менее 99 рублей.

В ООО «Компания БКС» уточнили, что раздел «Инвестиции БКС» имеет удобные функции, такие, как просмотр котировок, проверка инвестиционного портфеля и советы от экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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