Дали срок и тут же отпустили: бывшему начальнику колонии Андрею Гурьянову вынесли приговор

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-29T18:07:18+03:00

Начальник ИК-3 свою вину не отрицает, но утверждает, что это была не взятка, а мошенничество Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

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В понедельник, 29 апреля, суд Куйбышевского района Самары вынес приговор по уголовному делу экс-начальника Новокуйбышевской колонии №3. Мужчину обвинили в мошенничестве.

Как ранее писала «КП-Самара», Гурьянова задержали 22 августа прошлого года при получении 300 тыс. рублей. Задержание провели сотрудники ФСБ и оперативники из отдела собственной безопасности регионального УФСИН. За эти деньги полковник внутренней службы обещал устроить УДО заключенному. Сам полковник признал вину, раскаялся но с квалификацией обвинения не согласен. Он же утверждал, что на самом деле никаких решений не принимал и никак на решение об УДО не мог повлиять. Просто обманывал родственника осужденного.

По версии следствия, Гурьянов 27 мая 2018 года встретился по предварительной договоренности по телефону в Струковском саду с Арутюном Карапетяном. Они обсуждали возможность условно-досрочного освобождения из колонии сыновей Карапетяна - Армана и Ашота и его родственника Тадевосяна. Их осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в 2015 году.

Как во время судебного заседания отметил прокурор, Гурьянов, знал, что решение об УДО принимается судом, действуя из корыстных интересов, предложил Карапетяну передать ему за условно-досрочное освобождение по 300 тыс. руб. за каждого. Он якобы планировал передать деньги должностным лицам Новокуйбышевского городского суда. Но в действительности такой возможности у него не было.

В июле комиссия приняла решение о условно-досрочного освобождения Карапетянов и Тадевосяна. Документ этот Гурьянов утвердил. После чего они отправились в суд. Затем экс-начальник колонии сообщил Карапетяну, что освободить по УДО удалось лишь Армана. Который был действительно освобожден судьей, вот только о договоренности судья не знал.

Защита просила не лишать Гурьянова свободы, а обвинение требовало отправить на год и 10 месяцев в колонию.

Как сообщили в Куйбышевском районом суде Самары, в итоге Гурьянова приговорили к году лишения свободы, но сразу же освободил. Дело в том, что экс-начальнику колонии засчитали срок пребывания в СИЗО в период следствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU