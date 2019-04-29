2019-04-29T18:00:41+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара, от которого ребенок спасался на кондиционере

Мальчика спасли пожарные
Евгения ВАСИНА
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Ребенок был дома одинРебенок был дома один
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Сообщение о пожаре в доме 84Б на улице ул. Стара-Загора поступило в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» в 16:23 29 апреля. Очевидцы рассказали, что горит квартира на 7 этаже 10 этажного многоквартирного жилого дома. Через10 минут пожарные уже были на месте.

- В 16:33 по прибытию к месту вызова объявлен повышенный ранг вызова «Пожар №2». Из горящей квартиры эвакуирован 9-летнрй мальчик. В 16:51 пожар ликвидирован. Площадь возгорания - 10 кв. м., в результате пожара погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Всего из здания эвакуировали 31 человека. В ликвидации пожара участвовали 67 человек и 29 ед. техники, в том числе от МЧС 50 человек, 21 ед. техники. Сейчас все жители дома вернулись в свои квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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