2019-04-29T19:38:53+03:00
Общество

«КП-Самара» наградила отличников Тотального диктанта

В этом году его писали 1092 местных жителя, из них на «отлично» справились 134 человека
Евгения ВАСИНА
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А вы писали диктант?А вы писали диктант?Фото: Айна УТИБАЕВА
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В понедельник, 29 апреля в Самаре наградили отличников ежегодной акции «Тотальный диктант». К этой акции Самара присоединилась еще в 2010 году. На этот раз для проверки грамотности были открыты 11 площадок. Диктант самарцы писали 13 апреля.

В этом году участников набралось на 50 больше, чем в 2018 году — 1092 человека. Наши земляки писали третий фрагмент текста, подготовленного литературоведом и критиком Павлом Басинским.

На «отлично» справились 134 участника, это в разы больше, чем год назад. Тогда отличников набралось всего 40.

Фото: Айна УТИБАЕВА

Напомним, уже не первый год издательский дом «Комсомольской правды» становится информационным партнером акции. В этом году редактор самарского филиала «Комсомолки» награждала отличников книгами.

Кстати, приобрести в Самаре книги издательского дома «Комсомольская правда» можно в любой будней день в редакции, по адресу: ул. Лесная, дом 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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