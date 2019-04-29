«КП-Самара» наградила отличников Тотального диктанта
В понедельник, 29 апреля в Самаре наградили отличников ежегодной акции «Тотальный диктант». К этой акции Самара присоединилась еще в 2010 году. На этот раз для проверки грамотности были открыты 11 площадок. Диктант самарцы писали 13 апреля.
В этом году участников набралось на 50 больше, чем в 2018 году — 1092 человека. Наши земляки писали третий фрагмент текста, подготовленного литературоведом и критиком Павлом Басинским.
На «отлично» справились 134 участника, это в разы больше, чем год назад. Тогда отличников набралось всего 40.
Фото: Айна УТИБАЕВА
Напомним, уже не первый год издательский дом «Комсомольской правды» становится информационным партнером акции. В этом году редактор самарского филиала «Комсомолки» награждала отличников книгами.
Кстати, приобрести в Самаре книги издательского дома «Комсомольская правда» можно в любой будней день в редакции, по адресу: ул. Лесная, дом 9.
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ИСТОЧНИК KP.RU