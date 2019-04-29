«КП-Самара» наградила отличников Тотального диктанта

СЕГОДНЯ 19:34 2019-04-29T19:38:53+03:00

В этом году его писали 1092 местных жителя, из них на «отлично» справились 134 человека

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 29 апреля в Самаре наградили отличников ежегодной акции «Тотальный диктант». К этой акции Самара присоединилась еще в 2010 году. На этот раз для проверки грамотности были открыты 11 площадок. Диктант самарцы писали 13 апреля.

В этом году участников набралось на 50 больше, чем в 2018 году — 1092 человека. Наши земляки писали третий фрагмент текста, подготовленного литературоведом и критиком Павлом Басинским.

На «отлично» справились 134 участника, это в разы больше, чем год назад. Тогда отличников набралось всего 40.

Напомним, уже не первый год издательский дом «Комсомольской правды» становится информационным партнером акции. В этом году редактор самарского филиала «Комсомолки» награждала отличников книгами.

Кстати, приобрести в Самаре книги издательского дома «Комсомольская правда» можно в любой будней день в редакции, по адресу: ул. Лесная, дом 9.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подвел «Василисин муж» и «обаяние»: в Самаре обнародовали итоги Тотального диктанта 2019

Испытать себя в грамотном правописании решились 1092 местных жителя, на отлично справились 134 человека

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU