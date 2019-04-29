«Вот это мощь»: житель Тольятти заснял сброс воды на Жигулевской ГЭС

СЕГОДНЯ 20:03 2019-04-29T20:03:49+03:00

Как раз сейчас, с 26 апреля по 5 мая, пик сброса

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Редкие кадры прислал в редакцию «КП-Самара» житель Тольятти. Мужчина запечатлел сброс воды на Жигулевской ГЭС с высоты птичьего полета.

В усиленном режиме воду будут сбрасывать до 5 мая

- Зрелище неописуемое! Такая мощь! – прокомментировал свои снимки автор.

Затворы открывают постепенно

Напомним, 22 апреля Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину. Затворы поднимаются постепенно, в несколько этапов, чтобы сохранить рыбу. Так 22 апреля был выполнен подъем трех затворов на минимальную отметку. Затем пропуск воды увеличивался и к 27 апреля достиг 23000 м3/с. Пик сбросы воды приходится в период с 26 апреля по 5 мая. В зоне риска – Федоровка и полуостров Копылово, Администрация Тольятти даже рекомендовала горожанам не ездить на дачи, которые находятся в зоне риска.

Вода прибывает ежедневноФото: Предоставлено "КП"

Фото: Предоставлено "КП"

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В зоне риска полуостров Копылово и Федоровка

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ИСТОЧНИК KP.RU