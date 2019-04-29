Поделились опытом и наградили лучших: в Автограде прошел форум «Тольяттинский наставник-2019»

СЕГОДНЯ 21:05 2019-04-29T21:05:55+03:00

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В понедельник, 29 апреля, на площадке ПАО «АВТОВАЗ» впервые прошел форум «Тольяттинский наставник-2019». Он объединил Героев Социалистического труда, наставников из ведущих предприятий, студентов ТГУ и колледжей города.

На форуме обсуждались современные методики и принципы наставничества, существующие на тольяттинских предприятиях, а также меры поддержки наставников и молодых специалистов.

- На нынешнем этапе развития нашей страны наставничество должно сыграть ключевую роль в подготовке кадров, обеспечении опережающего развития в целом. Жизненный успех каждого человека зависит от того, что он умеет. Успех предприятия зависит от квалификации его персонала, от мастерства и мотивации работников, от их готовности осваивать новые технологии и оборудование, - обратился к участникам форума, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что сейчас определены стратегические цели развития страны. Они направлены на повышение качества жизни людей. Для этого необходим рывок в решении социальных и экономических задач.

- И здесь играет роль не только научно-технический прогресс, новые технологии, модернизация мощностей. Колоссально возрастает значение «человеческого фактора», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Своими лучшими наработками на форуме поделились наставники крупнейших предприятий Тольятти. В каждом своя система обучения и сопровождения начинающих специалистов, но основной принцип един - заинтересовать молодого человека, показать ему, насколько важна и интересна его работа.

Отдельная тема – подготовка самих наставников. Так на АВТОВАЗе по словам начальника управления по персоналу подразделений по инжинирингу, дизайну, продуктам и программам Анатолия Солтанова для мотивации участия в программе наставникам предусмотрены надбавки к зарплате. Основной упор делают на первом этапе работы стажера на предприятии. Он также отметил, что текучесть кадров среди новых сотрудников, прошедших программу наставничества гораздо ниже, а профессиональный рост - быстрее, чем у тех, кто начинал работать на предприятия без наставника.

Положительное влияние наставничества отметила и заместитель генерального директора – директор по управлению персоналом корпорации «Тольяттиазот» Татьяна Ефремова. В корпорации введена система надбавок для наставников, которые зависят от количества стажеров и качества их подготовки. Кроме того, с сентября этого года на «Тольяттиазоте» планируют запустить конкурс на звание лучшего наставника.

Губернатор призвал предприятия активнее обмениваться лучшими практиками наставничества, а также поручил министерству труда Самарской области стать куратором этой работы.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников в своем выступлении подчеркнул, что наставничество должно стать нашей традицией.

Затем ответное слово взяли и сами «наставляемые» и рассказали, как им помогают в работе наставники.

В завершении встречи лучшие наставники получили Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве». Среди награжденных - главный специалист отдела инжиниринга материалов ПАО «АВТОВАЗ» Эмма Зиганшина, аппаратчик окисления цеха циклогексанона №22 производства капролактама ПАО «КуйбышевАзот» Лидия Козлова. Почетным знаком Главы региона «За развитие профсоюзного движения» отмечена председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Тольяттиазот» Ольга Севостьянова. Также были отмечены наградами Герои Социалистического Труда Василий Малыхин, Владимир Маркелов и Николай Шурганов.

ИСТОЧНИК KP.RU