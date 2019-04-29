Улетела в глубокий овраг: на выезде из Сызрани столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2110
В понедельник, 29 апреля, во второй половине дня на выезде из Сызрани произошло серьёзное ДТП. На так называемом «демидовском» перекрестке, столкнулись ВАЗ-2110 и Ford Focus. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, оба автомобиля ехали в попутном направлении, в сторону выезда на Москву. В какой-то момент иномарка стала поворачивать к АЗС, чего видимо совсем не ожидал водитель отечественной легковушки. Мужчина поспешил уйти от удара, но не успела. После столкновения ВАЗ-2110 выехала в кювет, а затем скатилась в овраг, глубина которого, по словам местных жителей, около 20 метров.
Водителю отечественной легковушки понадобилась помощь медиков, его госпитализировали.
В подробностях ДТП сейчас разбираются правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU