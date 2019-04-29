Улетела в глубокий овраг: на выезде из Сызрани столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2110

29 Апр 21:25 2019-04-29T21:25:03+03:00

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В понедельник, 29 апреля, во второй половине дня на выезде из Сызрани произошло серьёзное ДТП. На так называемом «демидовском» перекрестке, столкнулись ВАЗ-2110 и Ford Focus. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, оба автомобиля ехали в попутном направлении, в сторону выезда на Москву. В какой-то момент иномарка стала поворачивать к АЗС, чего видимо совсем не ожидал водитель отечественной легковушки. Мужчина поспешил уйти от удара, но не успела. После столкновения ВАЗ-2110 выехала в кювет, а затем скатилась в овраг, глубина которого, по словам местных жителей, около 20 метров.

Водителю отечественной легковушки понадобилась помощь медиков, его госпитализировали.

В подробностях ДТП сейчас разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU