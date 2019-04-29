2019-04-29T21:45:42+03:00
Звезды

Жена депутата Александра Хинштейна показала старшего сына

Сегодня мальчику исполнилось пять лет
Евгения ВАСИНА
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Фото: Поля Полякова/Instagram.comФото: Поля Полякова/Instagram.com
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В понедельник, 29 апреля, Артем, сын депутата Госдумы Александра Хинштейна и актрисы Поли Поляковой праздновал День рождения. Мальчику исполнилось пять лет. Свое поздравление мама разместила в Instagram.

- Для меня Ты самое большое достижение и самая высокая в мире награда! Сыночек, я желаю тебе всегда твердо стоять на ногах, ничего и никого не бояться, достигать поставленных целей и верить в свои мечты! Оставайся таким же искренним, веселым и счастливым, и пусть ничто не разрушит твоего счастья! Пускай твой Ангел Хранитель всегда оберегает тебя! – написала Поля Полякова и опубликовала несколько фотографий сына.

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Сегодня нашему первенцу Артёму уже 5 лет!
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Напомним, Александр Хинштейн и Поля Полякова вместе с 2012 года, однако поженились они лишь в 2016 году. В семье растут двое мальчиков. Младшему всего два года.

Редакция "КП-Самара" присоединяется к поздравлениям юбиляра!

ИСТОЧНИК KP.RU

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