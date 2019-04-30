Баскетбольная «Самара» завоевала титул чемпиона Суперлиги

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-30T08:00:25+03:00

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В понедельник, 29 апреля, в Санкт-Петербурге прошел третий матч финальной серии Суперлиги по баскетболу между «Самарой» и «Спартаком». Эту встречу, как и предыдущие две, самарцы успешно выиграли. Победа принесла самарской команде титул чемпиона Суперлиги.

Поначалу ни та, ни другая команды никак не могли открыть счет. Однако первыми очки все же начали зарабатывать самарцы. Благодаря усилиям Максима Дыбовского, Игоря Смыгина, Александра Савенкова, Бадена Яксена и Ильи Громовса первую четверть «Самара» завершила со счетом 13:12 в свою пользу. А вот во втором периоде вырвались вперед спартаковцы - 18:22. В третьей десятиминутке самарские баскетболисты перехватили инициативу. На этот раз отличились Алексей Нестеров, Артем Чеваренков, Владимир Пичкуров, а также вновь Максим Дыбовский и Баден Яксен. Эту четверть они завершили со счетом 20:9.

Исход встречи решился на последних минутах матча. Спартаковцы пытались спасти игру, но остановить самарскую команду они так и не смогли. В итоге победа самарцев - 66:59. Отметим, что по итогам этой серии Российская федерация баскетбола вручила игрокам «Самары» несколько индивидуальных наград. Так, Владимир Пичкуров был признан лучшим легким форвардом, а капитан команды Антон Глазунов — лучшим игроком Суперлиги, MVP сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU