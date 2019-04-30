2019-04-30T08:00:25+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» завоевала титул чемпиона Суперлиги

Самарская команда в третьем матче финальной серии обыграла «Спартак»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 апреля, в Санкт-Петербурге прошел третий матч финальной серии Суперлиги по баскетболу между «Самарой» и «Спартаком». Эту встречу, как и предыдущие две, самарцы успешно выиграли. Победа принесла самарской команде титул чемпиона Суперлиги.

Поначалу ни та, ни другая команды никак не могли открыть счет. Однако первыми очки все же начали зарабатывать самарцы. Благодаря усилиям Максима Дыбовского, Игоря Смыгина, Александра Савенкова, Бадена Яксена и Ильи Громовса первую четверть «Самара» завершила со счетом 13:12 в свою пользу. А вот во втором периоде вырвались вперед спартаковцы - 18:22. В третьей десятиминутке самарские баскетболисты перехватили инициативу. На этот раз отличились Алексей Нестеров, Артем Чеваренков, Владимир Пичкуров, а также вновь Максим Дыбовский и Баден Яксен. Эту четверть они завершили со счетом 20:9.

Исход встречи решился на последних минутах матча. Спартаковцы пытались спасти игру, но остановить самарскую команду они так и не смогли. В итоге победа самарцев - 66:59. Отметим, что по итогам этой серии Российская федерация баскетбола вручила игрокам «Самары» несколько индивидуальных наград. Так, Владимир Пичкуров был признан лучшим легким форвардом, а капитан команды Антон Глазунов — лучшим игроком Суперлиги, MVP сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамваи № 7 возобновляют движение до стадиона «Самара Арена»
Новую Самару оценили специалисты: в микрорайоне прошел бизнес-тур для риэлторов
Рыцарь с цветком, кораблик и зонтик: в Самаре появились новые арт-объекты из труб
Владельцев незаконных гаражей в Октябрьском районе Самары попросили убирать мусор
В Самаре на Московском шоссе Mazda опрокинула Renault Duster
Самарская академия Наяновой станет центром для одаренных детей
В Самаре около ТЦ «Парк Хаус» задымился троллейбус № 19
В Самарской области Matiz «размотало» после столкновения трех иномарок
"Дочки" компании "Роснефть" подвели итоги социального-экономического взаимодействия с губернией
В Тольятти полицейского оштрафовали почти на 3 млн рублей за вымогательство взятки
В Самарской области мужчина поссорился с приятелем и сбил его на машине
В Самарской области нашли очаг опасного для крупного рогатого скота заболевания
В Самаре в Мягком кинотеатре по понедельникам и вторникам можно смотреть фильмы по 170 рублей