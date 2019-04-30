В Самаре дачным маршрутам № 132 и 154 добавят укороченные рейсы
В Самаре введут дополнительные укороченные рейсы на два дачных маршрута. Речь идет об автобусе № 132, который курсирует от улицы Георгия Димитрова до ДМ «Сосновый бор», и об автобусе № 154, который ходит от улицы Георгия Димитрова до ПК «Исторический Вал».
- Укороченные рейсы будут введены со среды, 1 мая. Автобус № 132к будет отправляться от автостанции «Красная Глинка» в 7:00, а автобус № 154к будет отправляться также в 7:00, но уже с остановки СПТУ-50, - сообщили в компании «СамараАвтоГаз».
Как отмечают представители перевозчика, в обратном направлении эти автобусы будут курсировать согласно основным маршрутам.
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ИСТОЧНИК KP.RU