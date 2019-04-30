2019-04-30T09:18:59+03:00
Общество

В Самаре в Мягком кинотеатре по понедельникам и вторникам можно смотреть фильмы по 170 рублей

Акция не распространяется на картины, которые ограничены дистрибьюторами
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Фото: vk.com/comfortkino_samaraФото: vk.com/comfortkino_samara
Изменить размер текста:

В Самаре в Мягком кинотеатре каждый понедельник и вторник действует акция «Киномания». Это значит, что все фильмы можно посмотреть по 170 рублей.

- Все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей, - уточнили в Мягком кинотеатре. - Акция распространяется не только на утренние и дневные сеансы, но и на вечерние показы. Посмотреть расписание и купить билет можно на нашем сайте smr.comfortkino.ru.

Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок» (улица Красноармейская, 131) на 3 этаже.

Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок» (улица Красноармейская, 131) на 3 этаже.

Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок» (улица Красноармейская, 131) на 3 этаже.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти полицейского оштрафовали почти на 3 млн рублей за вымогательство взятки
В Самарской области мужчина поссорился с приятелем и сбил его на машине
В Самарской области нашли очаг опасного для крупного рогатого скота заболевания
В Самаре изменились тарифы на паромную переправу до Рождествено
В Самаре дачным маршрутам № 132 и 154 добавят укороченные рейсы
Баскетбольная «Самара» завоевала титул чемпиона Суперлиги
Жена депутата Александра Хинштейна показала старшего сына
Улетела в глубокий овраг: на выезде из Сызрани столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2110
Поделились опытом и наградили лучших: в Автограде прошел форум «Тольяттинский наставник-2019»
«Вот это мощь»: житель Тольятти заснял сброс воды на Жигулевской ГЭС
«КП-Самара» наградила отличников Тотального диктанта
Инвестиции с «БКС Брокер» доступны через «Яндекс.Деньги»
Стали известны подробности пожара, от которого ребенок спасался на кондиционере
Дали срок и тут же отпустили: бывшему начальнику колонии Андрею Гурьянову вынесли приговор
Самарские пекари просят не отменять субсидии производителям оборудования для выпуска хлеба и батонов
В Самаре частично перекроют движение по дублеру Московского шоссе
В Самаре военные впервые исполнят плац-концерт на Параде Победы
В «Крыльях Советов» рассказали о погашении долгов перед Андреем Тихоновым
В Тольятти водитель иномарки на перекрестке влетел в «Гранту»: пострадали два человека
В Самаре военные смогут получить жилье по ипотеке в Новой Самаре
Под Самарой нашли древнее городище с костями животных и керамическими сосудами
В Самаре в 2019 году дачников будут перевозить по 29 маршрутам
Самарские депутаты могут разрешить застройщикам не регистрировать на себя право собственности