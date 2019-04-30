В Самаре в Мягком кинотеатре по понедельникам и вторникам можно смотреть фильмы по 170 рублей
Акция не распространяется на картины, которые ограничены дистрибьюторами
Фото: vk.com/comfortkino_samara
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В Самаре в Мягком кинотеатре каждый понедельник и вторник действует акция «Киномания». Это значит, что все фильмы можно посмотреть по 170 рублей.
- Все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами, можно посмотреть за 170 рублей, - уточнили в Мягком кинотеатре. - Акция распространяется не только на утренние и дневные сеансы, но и на вечерние показы. Посмотреть расписание и купить билет можно на нашем сайте smr.comfortkino.ru.
Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок» (улица Красноармейская, 131) на 3 этаже.
Мягкий кинотеатр находится в ТРК «Гудок» (улица Красноармейская, 131) на 3 этаже.
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ИСТОЧНИК KP.RU