В Самарской области нашли очаг опасного для крупного рогатого скота заболевания

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-30T09:00:19+03:00

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В Самарской области обнаружили очаг лептоспироза крупного рогатого скота — инфекционного заболевания, которое может быть опасно и для людей.

- Заражению подверглись животные, находящиеся на территории хозяйства ЗАО «Луначарск» в поселке Луначарский Ставропольского района. Положительные результаты по лептоспирозу КРС были выявлены в двух пробах крови животных. В этом хозяйстве будет введен карантин, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, в этом месяце был введен карантин еще и на территории крестьянско-фермерского хозяйства, которое находится в границах села Старая Рачейка Сызранского района.

По словам специалистов, лептоспироз проявляется повышением температуры, развитием желтухи, малокровия, а на коже могут появится язвы. Чаще всего заболевает свиньи, лошади, пушные звери и грызуны. Заболевание передается через поврежденные слизистые и кожу при купании в водоемах со стоячей водой. Смертность среди животных достигает 65-90%. Что касается людей, то они заражаются от животных через молоко и мясо.

ИСТОЧНИК KP.RU