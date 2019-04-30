2019-04-30T09:23:57+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина поссорился с приятелем и сбил его на машине

Конфликту предшествовало совместное распитие алкоголя
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилисту грозит уголовное наказаниеАвтомобилисту грозит уголовное наказаниеФото: Архив "КП"
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В Самарской области в ближайшее время предстанет перед судом 55-летний местный житель. Мужчину обвиняют в том, что он умышленно наехал на своего приятеля, причинив тяжкий вред его здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, потерпевший пригласил к себе в гости компанию мужчин, проживающих в Богатовском районе. Вместе они распивали спиртные напитки. На следующий день, когда выпивка закончилась, мужчины решили отправиться в магазин. Повез всех на своем автомобиле 55-летний мужчина. В пути водитель и пассажир поссорились, после чего последний решил идти пешком. Через некоторое время автомобилист настиг своего оппонента и сбил его. В результате случившегося мужчина получил повреждение голеностопного сустава и другие травмы.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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