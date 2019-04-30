В Самарской области мужчина поссорился с приятелем и сбил его на машине

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-30T09:23:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в ближайшее время предстанет перед судом 55-летний местный житель. Мужчину обвиняют в том, что он умышленно наехал на своего приятеля, причинив тяжкий вред его здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, потерпевший пригласил к себе в гости компанию мужчин, проживающих в Богатовском районе. Вместе они распивали спиртные напитки. На следующий день, когда выпивка закончилась, мужчины решили отправиться в магазин. Повез всех на своем автомобиле 55-летний мужчина. В пути водитель и пассажир поссорились, после чего последний решил идти пешком. Через некоторое время автомобилист настиг своего оппонента и сбил его. В результате случившегося мужчина получил повреждение голеностопного сустава и другие травмы.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU