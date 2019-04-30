"Дочки" компании "Роснефть" подвели итоги социального-экономического взаимодействия с губернией

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-30T09:53:37+03:00

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На круглом столе об итогах своей работы за год перед представителями региональных властей и общественности отчитались восемь дочерних предприятий «Роснефти»: АО "Самаранефтегаз", АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимиеская компания», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «Самаранефтепродукт» и ООО «СамараНИПИнефть». Говорили не только об объемах переработки и продукции, но и об экологической политике, социальных гарантиях для коллективов, вкладе в социальную инфраструктуру региона. Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов подчеркнул: хотя НПЗ региона давно выпускают топливо высшего экологического стандарта ЕВРО-5, заводы продолжают инвестировать в производство.

- Модернизация работает не только на производственную эффективность, но и на экологическую безопасность, - подчеркнул главный инженер АО «Куйбышевский НПЗ» Сергей Степанников. - С пуском новых современных объектов на заводской площадке останавливаются и выводятся из эксплуатации установки, устаревшие и физически, и морально. В настоящее время, например, демонтируются блоки каталитического крекинга, проработавшие более 50-ти лет.

В ходе дискуссии были достигнуты договоренности по ключевым вопросам устойчивого развития как предприятий, так и муниципалитетов губернии.

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ИСТОЧНИК KP.RU