В Самарской области Matiz «размотало» после столкновения трех иномарок

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-30T09:58:28+03:00

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В понедельник, 29 апреля, около 6:35 на 127 км 600 м дороги «Подъезд к Оренбургу от трассы М-5 «Урал» в Борском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись три иномарки: Daewoo Nexia, Daewoo Matiz и Toyota Corolla.

- 29-летний водитель Nexia буксировал на жесткой сцепке Matiz. Он ехал со стороны Нефтегорска в направлении Бузулука. В пути следования мужчина не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал 48-летний водитель «Короллы». На машине скорой помощи его доставили в Борскую ЦРБ, где после осмотра медики назначили ему амбулаторное лечение. Также в аварии крупно «не повезло» Matiz. Его буквально разорвало и вывернуло наизнанку. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU