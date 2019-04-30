В Самаре около ТЦ «Парк Хаус» задымился троллейбус № 19

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-30T11:33:05+03:00

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Утром во вторник, 30 апреля, в Самаре произошло ЧП с участием общественного транспорта. На пересечении улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе в районе ТЦ «Парк Хаус» загорелся троллейбус № 19.

- Возгорание, видимо, началось на крыше троллейбуса. Оттуда валил дым. Какой-то мужчина залез на крышу и с помощью огнетушителя ликвидировал возгорание, - поделились очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, произошло короткое замыкание. Возгорания не было, только задымление. Помощь пожарных не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU