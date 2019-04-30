Рыцарь с цветком, кораблик и зонтик: в Самаре появились новые арт-объекты из труб
В Самаре появились новые арт-объекты из металлических труб. Часть из них установили в сквере на пересечении улиц Полевой и Галактионовской, а часть — на улицах Луначарского и Подшипниковой
- После зимнего перерыва мы вернули в сквер на Полевой золотую техно-рыбку и установили там две новые фигуры — кораблик и зонтик. Также сейчас готовим к запуску фонтан Древо Жизни, - рассказали в «РКС-Самара».
Кораблик установили в сквере на пересечении Полевой и Галактионовской
Еще три новые скульптуры появились у главного здания компании на улице Луначарского. Это человечки, которые идут вверх по лестнице, домик и дерево с каплями воды. А улицу Подшипниковую, где находится Аллея хорошего настроения, сотрудники «РКС-Самара» украсили скульптурой рыцаря со щитом и цветком в руках.
ИСТОЧНИК KP.RU