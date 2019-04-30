2019-04-30T11:51:37+03:00
Общество

Рыцарь с цветком, кораблик и зонтик: в Самаре появились новые арт-объекты из труб

Украшать город необычными скульптурами продолжают местные коммунальщики
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вот такой рыцарь появился на улице Подшипниковой / Фото: РКС-СамараВот такой рыцарь появился на улице Подшипниковой / Фото: РКС-Самара
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В Самаре появились новые арт-объекты из металлических труб. Часть из них установили в сквере на пересечении улиц Полевой и Галактионовской, а часть — на улицах Луначарского и Подшипниковой

- После зимнего перерыва мы вернули в сквер на Полевой золотую техно-рыбку и установили там две новые фигуры — кораблик и зонтик. Также сейчас готовим к запуску фонтан Древо Жизни, - рассказали в «РКС-Самара».

Кораблик установили в сквере на пересечении Полевой и Галактионовской

Кораблик установили в сквере на пересечении Полевой и Галактионовской

Еще три новые скульптуры появились у главного здания компании на улице Луначарского. Это человечки, которые идут вверх по лестнице, домик и дерево с каплями воды. А улицу Подшипниковую, где находится Аллея хорошего настроения, сотрудники «РКС-Самара» украсили скульптурой рыцаря со щитом и цветком в руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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