Рыцарь с цветком, кораблик и зонтик: в Самаре появились новые арт-объекты из труб

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-30T11:51:37+03:00

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В Самаре появились новые арт-объекты из металлических труб. Часть из них установили в сквере на пересечении улиц Полевой и Галактионовской, а часть — на улицах Луначарского и Подшипниковой

- После зимнего перерыва мы вернули в сквер на Полевой золотую техно-рыбку и установили там две новые фигуры — кораблик и зонтик. Также сейчас готовим к запуску фонтан Древо Жизни, - рассказали в «РКС-Самара».

Кораблик установили в сквере на пересечении Полевой и Галактионовской

Еще три новые скульптуры появились у главного здания компании на улице Луначарского. Это человечки, которые идут вверх по лестнице, домик и дерево с каплями воды. А улицу Подшипниковую, где находится Аллея хорошего настроения, сотрудники «РКС-Самара» украсили скульптурой рыцаря со щитом и цветком в руках.

ИСТОЧНИК KP.RU