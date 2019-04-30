Новую Самару оценили специалисты: в микрорайоне прошел бизнес-тур для риэлторов

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-30T12:04:50+03:00

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Перед майскими праздниками в жилом микрорайоне «Новая Самара» прошел бизнес-тур для риэлторов. В нем приняли участие 15 агентов из самарского филиала федеральной системы бронирования квартир в новостройках. Специалисты «Финстроя» показали коллегам несколько демонстративных квартир в черновой и чистовой отделке. Помимо этого на бизнес-туре впервые профессиональной общественности показали квартиру со стильными силуэтами – любой покупатель может не только представить интерьер своего будущего жилья, но и обсудить творческие идеи по дизайну во время смотра квартир с любой отделкой.

- Совместный бизнес-тур с застройщиком Новой Самары посетило 15 агентов. Мы посмотрели шоу-рум с улучшенным ремонтом, а так же квартиры с предчистовой, черновой и отделкой от застройщика в домах 12 очереди со сроком сдачи 4 квартал 2019 года, - рассказал руководитель самарского филиала федеральной системы бронирования новостроек «Нмаркет.ПРО» Максим Ромахов.

Кроме того, специалисты оценили придомовую территорию микрорайона, несколько детских площадок, спортивную площадку, а также смогли задать все интересующие вопросы менеджеру отдела продаж Новой Самары.

- Участники встречи отметили разнообразие объектов коммерческой недвижимости на первых этажах домов, где успешно реализован принцип магазинов и услуг в шаговой доступности, работают точки общепита и частная медицинская клиника, - рассказали в «Финстрое».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU