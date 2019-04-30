В Самарской области водителя зажало между собственной машиной и грузовиком

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-30T12:47:51+03:00

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В понедельник, 29 апреля, около 11:30 в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. Там 48-летнего водителя зажало между двумя автомобилями.

- Машина мужчины - «Лада Веста» - начала самопроизвольное движение. Он попытался остановить авто, но в итоге оказался зажат между легковушкой и грузовиком MAN, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося автомобилист получил различные травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU