Самарцы могут попасть на музыкальный фестиваль «Дикая Мята» со скидкой
Жители Самарской области смогут попасть на музыкальный фестиваль «Дикая Мята» со скидкой. С 30 апреля на 1 мая организаторы фестиваля устраивают Вальпургиеву ночь – время, когда цены на билеты резко снижаются.
- Акция проводится много лет, поэтому поклонники «Дикой Мяты» «Вальпургию» знают и ждут: за эту ночь продаются тысячи билетов на фестиваль, - рассказали организаторы фестиваля.
Фото: «Дикая Мята».
В этом году «Дикая Мята» пройдет 28-30 июня в селе Бунырево Тульской области (140 км от Москвы). За три дня фестиваля пройдет 100 концертов. На сцену выйдут Борис Гребенщиков с группой «Аквариум», «Муммий Тролль», Дельфин, Баста, The Hatters, Primal Scream, Нейромонах Феофан, Alai Oli и многие другие коллективы. Билеты, в том числе и со скидкой, можно купить здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU