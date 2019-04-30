2019-04-30T13:00:00+03:00
Общество

Самарцы могут попасть на музыкальный фестиваль «Дикая Мята» со скидкой

Вальпургиева ночь – время, когда билеты будут продаваться с самыми большими скидками – пройдет с 30 апреля по 1 мая
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Вот такой дракон будет встречать гостей фестиваля на поляне. Фото: «Дикая Мята».Вот такой дракон будет встречать гостей фестиваля на поляне. Фото: «Дикая Мята».
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Жители Самарской области смогут попасть на музыкальный фестиваль «Дикая Мята» со скидкой. С 30 апреля на 1 мая организаторы фестиваля устраивают Вальпургиеву ночь – время, когда цены на билеты резко снижаются.

- Акция проводится много лет, поэтому поклонники «Дикой Мяты» «Вальпургию» знают и ждут: за эту ночь продаются тысячи билетов на фестиваль, - рассказали организаторы фестиваля.

Фото: «Дикая Мята».

Фото: «Дикая Мята».

В этом году «Дикая Мята» пройдет 28-30 июня в селе Бунырево Тульской области (140 км от Москвы). За три дня фестиваля пройдет 100 концертов. На сцену выйдут Борис Гребенщиков с группой «Аквариум», «Муммий Тролль», Дельфин, Баста, The Hatters, Primal Scream, Нейромонах Феофан, Alai Oli и многие другие коллективы. Билеты, в том числе и со скидкой, можно купить здесь.

Публикуется на условиях информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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