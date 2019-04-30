Хоккейная «Лада» предложила болельщикам придумать дизайн формы и автобуса команды

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-30T13:13:01+03:00

Свои работы можно прислать до 30 мая

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Хоккейный клуб «Лада» предложил своим болельщикам поучаствовать в конкурсе на разработку дизайна для автобусов основной и молодежной команд, а также формы клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Лады».

- Хоккейный клуб «Лада» предлагает своим болельщикам принять участие в конкурсе на разработку внешнего дизайна для автобусов основной и молодежной команды. Также клуб предлагает болельщикам поучаствовать в разработке дизайна формы «Лады». Конкурсы проводятся с 30 апреля по 30 мая. Свои варианты в виде макетов и рисунков с пометками «автобус» и «форма» присылайте на электронный адрес marketing@hclada.ru , - рассказали в клубе.

Всем участникам и победителям конкурса обещают призы.

Напомним, в этом сезоне ВХЛ «Лада» вылетела в первом раунде плей-офф после серии с красноярским «Соколом».

ИСТОЧНИК KP.RU