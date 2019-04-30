Хоккейная «Лада» предложила болельщикам придумать дизайн формы и автобуса команды
Хоккейный клуб «Лада» предложил своим болельщикам поучаствовать в конкурсе на разработку дизайна для автобусов основной и молодежной команд, а также формы клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Лады».
- Хоккейный клуб «Лада» предлагает своим болельщикам принять участие в конкурсе на разработку внешнего дизайна для автобусов основной и молодежной команды. Также клуб предлагает болельщикам поучаствовать в разработке дизайна формы «Лады». Конкурсы проводятся с 30 апреля по 30 мая. Свои варианты в виде макетов и рисунков с пометками «автобус» и «форма» присылайте на электронный адрес marketing@hclada.ru , - рассказали в клубе.
Всем участникам и победителям конкурса обещают призы.
Напомним, в этом сезоне ВХЛ «Лада» вылетела в первом раунде плей-офф после серии с красноярским «Соколом».
ИСТОЧНИК KP.RU