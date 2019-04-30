Самарец решил на основе электрокосы изобрести аппарат для уборки в трамваях

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-30T13:28:47+03:00

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Житель Самары Александр Киянский собирается изобрести новый аппарат для уборки пыли и грязи в трамваях. Сделать он его хочет на основе электрокосы.

- Мы совместно с ТТУ планируем попробовать сделать трамваи чище, чем они есть сейчас. Нам нужна электрокоса. Мы хотим использовать ее в качестве основы для первого образца. Если у кого завалялась, даже пусть старая или сломанная, примем в дар, - написал в Твиттере самарец.

Собрать агрегат мужчина хочет из подручных материалов. Вместо лезвия электрокосы он планирует использовать жесткую щетку. Также в своем эксперименте самарец собирается задействовать шампунь для авто. Этого средства у него тоже не нашлось, поэтому он попросил автомобилистов поделиться с ним хотя бы «парой стаканов».

ИСТОЧНИК KP.RU