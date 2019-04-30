1 мая 2019 в Самаре: какие улицы перекроют и как поедут автобусы с трамваями
В среду, 1 мая, из-за празднования Дня весны и труда в центре Самары ограничат движение транспорта. Запрет на проезд будет действовать с 00:00 до 22:00 и распространяться на все автомобили за исключением трамваев и спецмашин.
Так, движение перекроют по следующим улицам:
- по Молодогвардейской от улицы Ленинградской до улицы Маяковского;
- по Высоцкого от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской;
- по Некрасовской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской;
- по Льва Толстого от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской;
- по Красноармейской от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе;
- по Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе;
- по Фрунзе от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;
- по Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе;
- по Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;
- по Ульяновской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской.
На этих же участках улиц с 18:00 до 22:00 запретят остановку и стоянку транспорта. Кроме того, с 11:30 до 13:00 будет ограничено движение трамваев по улице Красноармейской от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе. Трамваи №№ 2, 15, 16 и 20 поедут по скорректированной схеме. Также с 00:00 до 22:00 не будут ходить троллейбусы № 16, а троллейбусы № 6 будут ходить по временной схеме. Помимо этого, с 00:00 до 22:00 автобусы и маршрутки №№ 24, 92, 23, 34, 37, 46, 47, 207, 226, 240, 295, 297 также будут ездить по скорректированной схеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU