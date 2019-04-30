2019-04-30T14:06:14+03:00
Общество

В Самаре из-за работ на теплосетях изменится схема движения автобуса № 92

Ремонт ведется в районе дома № 32 на улице Осипенко
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы будут ходить по скорректированной схеме до 4 маяАвтобусы будут ходить по скорректированной схеме до 4 маяФото: Архив "КП"
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В Самаре временно ограничили движение транспорта на улице Осипенко в районе дома № 32. Проезд закрыли на участке дороги протяженностью около 30 метров.

- Ограничения связаны с ремонтом теплосетей, который проводят специалисты «Предприятия тепловых сетей», - сообщили в мэрии Самары.

Запрет на проезд будет действовать с сегодняшнего дня, 30 апреля, до 23:00 субботы, 4 мая. На это время автобусы № 92 будут курсировать по измененной схеме.

Временная схема движения автобусов № 92

Временная схема движения автобусов № 92

ИСТОЧНИК KP.RU

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