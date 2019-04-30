В СамГУПС выбрали самую красивую студентку

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-30T14:17:31+03:00

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В Самарском государственном университете путей сообщения прошел конкурс «Краса СамГУПС». За титул боролись 8 студенток. Красой СамГУПС жюри признало Карину Чагину. Вице-красой стала Ангелина Немоляева, приз зрительских симпатий получила Ксения Андреева.

- Больше двух часов лучшие девушки вуза пели, танцевали, выступали со стэндапами и дефилировали на радость публике, - рассказали в пресс-службе СамГУПС. - Прически, макияж, наряды, отточенные номера, одним словом, девушки подарили зрителям настоящий праздник вкуса и красоты. Демонстрировать не только внешние, но и внутренние качества – задача не из легких, но все красавицы справились с волнением и запомнились всем присутствующим.

Одним из самых интересных конкурсов оказался творческий номер. Девушки перевоплощались в Милу Йовович, Анджелину Джоли, Натали Портман, Мерлин Монро, Эмму Уотсон и т.д. А победительница конкурса Карина Чагина покорила жюри и зрителей необычным ходом своего выступления.

- Члены жюри с помощью красных и зеленых карточек сами выбирали, что же будет происходить дальше не сцене. Интерактивная «игра» добавила участнице баллов, - рассказали в СамГУПС.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU