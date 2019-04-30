В Тольятти ищут пропавшую 15-летнюю девушку с розовыми волосами

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-30T14:28:47+03:00

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В Тольятти волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» и родственники разыскивают 15-летнюю Иоанну Макарьину. В минувшее воскресенье, 28 апреля, девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы Иоанны: рост 160-170 см, среднего телосложения, короткие волосы розового оттенка, серо-голубые глаза. В день исчезновения девушка была одета в коричневые лосины, черную толстовку с капюшоном и синие кроссовки. В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Ольга, телефон: +7-927-733-31-78.

Отметим, что девушка уже не в первый раз так пропадает из дома. 15 января Иоанна ушла в школу и не вернулась. Найти ее удалось через несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU