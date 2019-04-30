"С детства за "Крылья": В Самаре крыс Лютик раздал соски самым маленьким фанатам самарского клуба

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-30T15:42:32+03:00

Подарки семейные болельщики могли получить на набережной, в парках, рядом с детской поликлиникой

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В Самаре самым юным футбольным болельщикам подарили пустышки. Подарки в цветах зелено-бело-синих семьям с детьми раздавал крыс Лютик - маскот самарского клуба.

- Цель акции - закладывать любовь к команде с самого детства. За два часа мы раздали более 100 клубных пустышек, - рассказали в пресс-службе команды.

Детские соски раздавали на набережной реки Волга, в парке имени Гагарина, около детской поликлиники, возле молочной кухни на Челюскинцев. Такое же мероприятие клуб предлагает провести в День защиты детей 1 июня. А еще в рамках акции крыс Лютик придет в родильные отделения - тоже с подарками для родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU