2019-04-30T16:21:30+03:00
Общество

С шашлыком осторожнее: самарцев просят соблюдать правила пожарной безопасности на майских праздниках 2019

В праздничные дни подразделения МЧС будут работать в режиме повышенной готовности
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарцев предупреждают о возможной пожарной опасностиСамарцев предупреждают о возможной пожарной опасности
Изменить размер текста:

На майские праздники самарцев просят быть осторожнее с огнем и при отдыхе на воде. Все подразделения МЧС в праздничные дни будут работать в режиме повышенной готовности, но жителей города и области просят по возможности не добавлять им забот.

- В период майских праздников много людей отправляются на отдых на природу, в лес, на берег реки или озера, на свой дачный участок. И стоит особенно помнить, что неосторожное обращение с огнем может стать причиной страшных пожаров, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры противопожарной безопасности, не жечь сухую траву, не проводить сельскохозяйственные палы. Делать шашлыки вне мест, которые специально отведены для этого, также запрещено.

Если возникла чрезвычайная ситуация, можно обращаться по телефону 101, 01 или по единому телефону доверия (846) 337-72-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24