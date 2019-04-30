С шашлыком осторожнее: самарцев просят соблюдать правила пожарной безопасности на майских праздниках 2019

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-30T16:21:30+03:00

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На майские праздники самарцев просят быть осторожнее с огнем и при отдыхе на воде. Все подразделения МЧС в праздничные дни будут работать в режиме повышенной готовности, но жителей города и области просят по возможности не добавлять им забот.

- В период майских праздников много людей отправляются на отдых на природу, в лес, на берег реки или озера, на свой дачный участок. И стоит особенно помнить, что неосторожное обращение с огнем может стать причиной страшных пожаров, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры противопожарной безопасности, не жечь сухую траву, не проводить сельскохозяйственные палы. Делать шашлыки вне мест, которые специально отведены для этого, также запрещено.

Если возникла чрезвычайная ситуация, можно обращаться по телефону 101, 01 или по единому телефону доверия (846) 337-72-82.

ИСТОЧНИК KP.RU