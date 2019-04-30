В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров
Опасность сохранится на протяжении всех этой недели
В регионе до 4 мая сохранится 4 класс опасности лесных пожаровФото: Архив "КП"
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В Самарской области с 30 апреля по 4 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). В связи с этим в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
- Напоминаем, что во время угрозы возникновения лесных пожаров действует запрет на посещение лесов и въезд туда на транспортных средствах. Также там нельзя разжигать огонь и использовать пиротехнические средства, - отмечают в администрации Самары.
Горожанам советуют быть внимательнее и бдительнее, а также соблюдать правила пожарной безопасности. За нарушение последних предусмотрены штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU