В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-30T16:25:17+03:00

Опасность сохранится на протяжении всех этой недели

Изменить размер текста: A A

В Самарской области с 30 апреля по 4 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). В связи с этим в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- Напоминаем, что во время угрозы возникновения лесных пожаров действует запрет на посещение лесов и въезд туда на транспортных средствах. Также там нельзя разжигать огонь и использовать пиротехнические средства, - отмечают в администрации Самары.

Горожанам советуют быть внимательнее и бдительнее, а также соблюдать правила пожарной безопасности. За нарушение последних предусмотрены штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU