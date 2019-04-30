В Самарской области экс-главу почтового отделения заподозрили в махинациях с деньгами клиентов
В Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя отделения «Почты России», которое находится в селе Мордово-Ишуткино. Женщину обвиняют в мошенничестве.
- Проверка показала, что экс-глава почтового отделения поручала подчиненным собирать с населения деньги, которые в дальнейшем не вносились в кассу. Таким образом сотрудники отделения собрали более 25 тысяч рублей на выписку газет. Все эти деньги подозреваемая обратила в свою пользу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
В отношении бывшего руководителя почтового отделения было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения». Сейчас его расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU