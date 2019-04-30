2019-04-30T16:43:41+03:00
Происшествия

В Самарской области экс-главу почтового отделения заподозрили в махинациях с деньгами клиентов

Женщину уличили в мошенничестве с деньгами, собранными на выписку газет
Анастасия ФИЛАТОВА
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На бывшую руководительницу почтового отделения завели уголовное делоНа бывшую руководительницу почтового отделения завели уголовное делоФото: Архив "КП"
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В Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя отделения «Почты России», которое находится в селе Мордово-Ишуткино. Женщину обвиняют в мошенничестве.

- Проверка показала, что экс-глава почтового отделения поручала подчиненным собирать с населения деньги, которые в дальнейшем не вносились в кассу. Таким образом сотрудники отделения собрали более 25 тысяч рублей на выписку газет. Все эти деньги подозреваемая обратила в свою пользу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В отношении бывшего руководителя почтового отделения было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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