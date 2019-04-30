2019-04-30T18:19:21+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске 44 пожарных тушили частный дом

Пламя охватило 150 квадратных метров
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Сообщение о возгорании поступило в 13:44, к 15:13 пожар удалось локализовать, а еще через 16 минут возгорание ликвидировали.Сообщение о возгорании поступило в 13:44, к 15:13 пожар удалось локализовать, а еще через 16 минут возгорание ликвидировали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Новокуйбышевске в поселке Липяги днем во вторник, 30 апреля, вспыхнул крупный пожар. На улице Ульяновской, 146 загорелся частный дом. Огонь распространился на площадь 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На месте работали 44 пожарных на 15 машинах, - рассказали в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 13:44, к 15:13 пожар удалось локализовать, а еще через 16 минут возгорание ликвидировали. Пострадавших и погибших нет. Причины пожара сейчас выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гандболистки «Лады» обыграли «Кубань» и сравняли счет в полуфинальной серии
«Дойду до Европейского суда по правам человека»: областной суд отказал самарскому депутату в отмене первомайского шествия
Самарчанка появилась в клипе Rammstein с обнаженной грудью
«Крылья Советов» отметят день рождения 5 мая на игре с «Уфой»
В Самарской области экс-главу почтового отделения заподозрили в махинациях с деньгами клиентов
В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров
С шашлыком осторожнее: самарцев просят соблюдать правила пожарной безопасности на майских праздниках 2019
Он вел ее в кусты: Появилось видео следственного эксперимента на месте изнасилования и убийства 7-летней девочки в Самаре
"С детства за "Крылья": В Самаре крыс Лютик раздал соски самым маленьким фанатам самарского клуба
В Южном городе сделают набережную за 59,5 млн рублей
Депутаты предложили перенести самарский зоопарк к стадиону «Самара Арена»
В Самаре медики выплатят женщине 1 млн рублей за смерть ее дочери при родах
В Тольятти ищут пропавшую 15-летнюю девушку с розовыми волосами
В СамГУПС выбрали самую красивую студентку