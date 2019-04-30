В Новокуйбышевске 44 пожарных тушили частный дом

СЕГОДНЯ 18:19 2019-04-30T18:19:21+03:00

Сообщение о возгорании поступило в 13:44, к 15:13 пожар удалось локализовать, а еще через 16 минут возгорание ликвидировали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Новокуйбышевске в поселке Липяги днем во вторник, 30 апреля, вспыхнул крупный пожар. На улице Ульяновской, 146 загорелся частный дом. Огонь распространился на площадь 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На месте работали 44 пожарных на 15 машинах, - рассказали в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 13:44, к 15:13 пожар удалось локализовать, а еще через 16 минут возгорание ликвидировали. Пострадавших и погибших нет. Причины пожара сейчас выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU