2019-04-30T19:39:13+03:00
Общество

Самарчанка появилась в клипе Rammstein с обнаженной грудью

В образе Марианны – женщины-символа Французской республики с картины Эжена Делакруа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: www.instagram.com/alena_makeevaФото: www.instagram.com/alena_makeeva
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Уроженка Самары Алена Макеева снялась в новом клипе немецкой рок-группы Rammstein на песню Radio. Девушка предстала в образе Марианны – женщины-символа Французской республики и революции с картины Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах».

- Свобода, ведущая народ» (La Liberté guidant le peuple), или «Свобода на баррикадах» - картина Делакруа. Считается одной из ключевых вех между эпохами Просвещения и Романтизма, - цитирует Алена статью из «Википедии» в своем Instagram. - В центре картины изображена женщина - символ Французской республики и олицетворение национального девиза «Свобода, Равенство, Братство». В этом образе Делакруа удалось совместить величие античной богини и отвагу простой женщины из народа. Босая и с обнажённой грудью, символизирующей самоотверженность французов, способных с «голой грудью» идти на врага.

alena_makeevaalena_makeeva
Свобода, ведущая народ (La Libert guidant le peuple), или Свобода на баррикадах картина Делакруа
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На груди у девушки на немецком написано «Мое радио принадлежит только мне».

- Почувствовать себя революционершей на баррикадах непередаваемые ощущения. Ни холод, ни промокшие ноги, ни длительность процесса не смогли испортить невероятное ощущение счастья, - поделилась девушка впечатлениями от съемки в клипе.

Премьера клипа Radio состоялась 26 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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