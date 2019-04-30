Гандболистки «Лады» обыграли «Кубань» и сравняли счет в полуфинальной серии

СЕГОДНЯ 21:14 2019-04-30T21:14:01+03:00

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«Лада» обыграла краснодарскую «Кубань» во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по гандболу среди женщин. Игра проходила в Тольятти и завершилась со счетом 35:26. Лучшим игроком матча в составе «Лады» стала Дарья Дмитриева, сообщает пресс-служба команды. Таким образом, счет в серии до двух побед стал 1:1. Решающий матч пройдет в среду, 1 мая, также в Тольятти.

В этой встрече случилось возвращение в состав «Лады» Вероники Никитиной (Гараниной) после декретного отпуска.

В финале победитель пары «Лада» - «Кубань» сыграет с действующим чемпионом России клубом «Ростов-Дон».

ИСТОЧНИК KP.RU