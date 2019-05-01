«Движение ограничат до 15:00»: узнали, какие дороги в Тольятти перекроют 1 мая

СЕГОДНЯ 08:05 2019-05-01T08:05:42+03:00

Ограничения вступили в силу в 8 утра

Изменить размер текста: A A

В среду, 1 мая в Автограде, как и в других городах, отмечают Праздник Весны и Труда. Из-за торжественных мероприятий в городе перекроют некоторые улицы.

Как сообщила городская администрация Тольятти, с 8:00 до 15:00 движение транспорта ограничат через перекрестки Приморский бульвар – улица Юбилейная, улица Фрунзе - улица Юбилейная, Ленинский проспект - улицы Юбилейной. Там продет шествие.

Кстати, в Автозаводский район шествие затронет следующие улицы:

- улица Юбилейная (от ул. Свердлова до ул. Спортивная);

- Ленинский проспект четная сторона (от проспекта Степана Разина до ул. Юбилейная);

- улица Фрунзе четная сторона (от места разворота в районе д.14 Б по ул. Фрунзе);

- улица Фрунзе нечетная сторона (от улицы Революционная до ул. Юбилейная);

- Приморский бульвар (от ул. Революционная до бульвара Буденного).

Пока идет шествие транспорт по этим участкам улиц будет перекрыто. Так схему движения временно изменят троллейбуса 13, 14, 18 и автобусы № 2, 13, 14, 15, 62, 73, 93, 102, 108, 116, 117, 118, 126, 127, 131. Ограничения коснутся и дачных маршрутов.

Так троллейбусы №13 едут от д/с "7 квартал" по пр. Степана Разина, ул. Спортивная, Московский проспект, ул. Дзержинского затем по привычному маршруту.

Троллейбусы №14 едут по своему маршруту до ул. Дзержинского, Московскому пр-ту, ул. Спортивная по проспекту Степана Разина до д/с "7 квартал" со всеми остановками;

Троллейбусы №18 едут от д/с "7 квартал" по проспекту Степана Разина, ул. Ботаническая, Южному шоссе, далее по маршруту.

Автобусы № 13, 14, 15, 131 в прямом и обратном направлении на участке от ул. Свердлова до Приморского бульвара вместо ул. Юбилейной поедут по - ул. Революционной, далее по ул. Спортивная.

Автобусы № 2, 93, 108, 124, 127, 252 в прямом и обратном направлении вместо Приморского бульвара едут по ул. Спортивная, далее по пр. Степана Разина, а затем по маршруту. Автобусы № 73, 118 в прямом и обратном направлении вместо Приморского бульвара едут по ул. Спортивная, далее по Московскому проспекту, затем по маршруту.

Автобусы № 102, 126 в прямом и обратном направлении вместо ул. Фрунзе едут по ул. Свердлова, затем по маршруту.

Автобусы №116 в прямом и обратном направлении вместо Ленинского проспекта будут идти по ул. Свердлова.

Автобусы № 62к в прямом и обратном направлении едут по ул. Революционной до ул. Спортивная.

Дачный автобус № 252:

- Вместо ул. Юбилейная пойдет по ул. Революционная/

- Вместо ул. Льва Яшина, ул. Автостроителей, по пр. Степана Разинав прямом и обратном направлении вместо Приморского бульвара - по ул. Спортивная, далее по маршруту.

Сезонный автобус № 206 в прямом и обратном направлении едет по ул. Революционная, далее ул. Спортивная. Посадка/высадка пассажиров будет осуществляться в районе ООО ТРК Вега по ул. Юбилейная.

ИСТОЧНИК KP.RU