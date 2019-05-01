Стала известная цена билетов на финальный матч Кубка России, который продет на «Самара Арене»

СЕГОДНЯ 08:26 2019-05-01T08:26:32+03:00

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Финал близко! Уже 22 мая на стадионе «Самара Арена» пройдет финальный матч Олимп — Кубка России сезона 2018/19. Кто выйдет на поле самарского стадиона в этот день станет известно 15 мая. Как раз в этот день пройдут ответные полуфинальные поединки. «Ростов» встретится с «Локомотивом» (первый матч этих команд завершился со счетом 2:2), а «Арсенал» - с «Уралом» (первый матч - 0:1).

Как сообщает сайт РФС, билеты на финальный матч Олимп - Кубок России уже доступны на сайте и в самарских кассах. Стоимость билета от 250 до 1000 рублей.

Болельщики до 5 лет включительно проходят без билетов, если они пришли с родителями и зрительского места им не нужно.

Зрителей с инвалидностью могут получить билеты на специально оборудованные места. Для этого необходимо прислать заявку на почту popova_ev@rfs.ru с указанием матча и контактной информации для обратной связи, а также документ, подтверждающий инвалидность. По запросу РФС дополнительно предоставит билет для одного сопровождающего. Заявки принимаются до 17 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU