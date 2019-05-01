Юная баянистка из Сызрани стала стипендиатом фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-01T09:31:38+03:00

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В конце апреля в тольяттинской детской музыкальной школе №4 им. В.М.Свердлова состоялось конкурсное прослушивание одарённых детей Самарской области. В нем участвовали 22 музыканта, в возрасте от 6 до 18 лет. Среди них была и Екатерина Чернова из Сызрани.

Учащаяся 6 класса отделения народных инструментов сызранской детской школы искусств им. А.И.Островского удивила жюри и стала обладателем звания стипендиата Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой в рамках проекта «Новые имена России».

Как рассказали в управление культуры сызранской администрации, этот год для Екатерины стал очень успешным. Девочка неоднократно становилась лауреатом многочисленных конкурсов различного уровня. В их числе Международный конкурс им. С.Орлова, Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах им. Е.Дербенко «В ритме времени».

Екатерина получит премию в размере 10000 рублей и путевку в Летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале. Награждать стипендиатов будут в начале июня на концерте Д.Л.Мацуева.

ИСТОЧНИК KP.RU