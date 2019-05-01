Густой дым и неприятный запах: в Самаре на улице Красноармейской загорелся трамвай

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-01T10:05:10+03:00

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В среду, 1 мая «веселым» выдалось утро у вагоновожатой и кондуктора трамвая, следовавшего по перовому маршруту. Вагон неожиданно стал наполняться неприятным запахом и густым дымом. «Горим!» - объявила кондуктор. Произошло это на улице Красноармейская, в районе 127 дома.

По словам очевидцев, дым появился в кормовой части вагона. На помощь пришли огнетушители. Источник дыма удалось достаточно быстро ликвидировать. Обошлось без пострадавших, а на асфальте от ЧП остались следы огнетушителя. Снимками случившегося очевидцы поделились в социальных сетях.

- Хорошо, что это было утро и выходной день, иначе образовалась бы очередная пробка, - прокомментировали снимки самарцы.

ИСТОЧНИК KP.RU