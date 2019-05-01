В Самаре пьяный водитель «собрал» шесть машин: обошлось без пострадавших
Жаркой ночь с 30 апреля на 1 мая стала для активистов Ночного патруля. Они стали очевидцами массового ДТП в районе ТЦ «Московский».
Как рассказали активисты в своей группе, они ехали по Московскому шоссе. И прямо перед ними автомобиль ВАЗ протаранил шесть машин, а затем вылетел на «встречку», где врезался в ограждение.
- Мы подошли к автомобилю, чтобы оказать помощь водителю ВАЗа. От виновника ДТП исходил сильный запах алкоголя. На место вызвали сотрудников ГИБДД, - рассказали активисты.
Также, по их словам, водитель, спровоцировавший аварию, - сотрудник ЧОО и ехал на служебном автомобиле. От медицинского освидетельствования он отказался. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU