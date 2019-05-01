В районе Алексеевских дач под колеса попала пожилая женщина
Пострадавшей понадобилась помощь медиков
Женщине оказали первую помощьФото: Евгения ВАСИНА
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В среду, 1 мая в первой половине дня в районе дачного массива «Алексеевские дачи» сбили пешехода.
Пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но оказалась под колёсами отечественной легковушки.
- Женщине живая, но пострадала. Для нее вызвали «Скорую», она не могла наступать на ногу и жаловалась на боль в районе грудной клетки, - рассказали очевидцы.
Удар пришелся на левый бок автомобиля. От удара разбито водительское боковое стекло. Во всех обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU