В районе Алексеевских дач под колеса попала пожилая женщина

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-01T10:52:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 1 мая в первой половине дня в районе дачного массива «Алексеевские дачи» сбили пешехода.

Пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но оказалась под колёсами отечественной легковушки.

- Женщине живая, но пострадала. Для нее вызвали «Скорую», она не могла наступать на ногу и жаловалась на боль в районе грудной клетки, - рассказали очевидцы.

Удар пришелся на левый бок автомобиля. От удара разбито водительское боковое стекло. Во всех обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU