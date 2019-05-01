В Тольятти молодые люди угнали машину и толкали ее вдоль дороги

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-01T11:33:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Комичная ситуация произошла в Тольятти. Местный житель сообщил полицейским о пропаже машины. ВАЗ-21065 был припаркован на неохраняемой стоянке и вдруг исчез. Ущерб владелец оценил в 50 тысяч рублей. Оперативный дежурный отправил ориентировку отрядам полиции, Росгвардии и общественным организациям правоохранительной направленности.

Во время патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на молодых людей, которые толкали машину по проезжей части в направлении Ленинского проспекта. Автомобиль был как раз, как в ориентировки. Увидев полицейских молодые люди разбежались в разные стороны. Полицейские их догнали и задержали, а затем доставили в ближайший отдел полиции. Молодым людям оказалось 16 лет, 15 лет и 17 лет.

- Из материалов уголовного дела следует, что молодые люди обратили внимание на машину еще зимой. Двое из подозреваемых неделю наблюдали за машиной и выяснили, что авто не оборудовано. Во время допроса, задержанные пояснили, что украли автомобиль со стоянки, но завести не смогли. Тогда они решили докатить машину до ближайшего двора и разобрать его на запчасти, а затем продать, - пояснили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Завершить задуманное молодым людям не удалось. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU