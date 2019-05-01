2019-05-01T13:52:35+03:00
Спорт

Назначены арбитры на матч «Крылья Советов»-«Уфа»

Матч рассудит Мешков
Евгения ВАСИНА
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А вы пойдете на матч?А вы пойдете на матч?Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В воскресенье, 5 мая на стадионе «Самара Арена» состоится 27 тура Российской Премьер-лиги 2018/19. На поле встретятся "Крылья Советов" и "Уфа". Накануне стало известно, кто будет судить встречу.В составе судейской бригада: судья – Виталий Мешков из Дмитрова, ассистентами судьи назначили Алексея Воронцова из Ярославля, Дмитрий Жвакин из Ленинградской области. Резервный судья встречи – Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Инспектор – Фейзудин Эрзиманов из Московской области, делегат РПЛ – Виктор Пышкин.

А в это время

«Крылья Советов» уже начали подготовку к игре и проводят по одной двухчасовой тренировке в день на натуральном поле клубной базы. Занятия включают в себя разминку, игру в квадраты, отработку ударов и двухсторонку.

Вместе с основной командой тренируется и форвард молодежного состава Егор Голенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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