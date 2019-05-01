2019-05-01T14:50:40+03:00
Общество

СамГУПС принял участие в торжественным шествием по пл. Куйбышева

Красные майки вуза были видны издалека
Евгения ВАСИНА
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В колонне было более 300 человекВ колонне было более 300 человек
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В среду, 1 мая, на площади Куйбышева в Самаре прошло торжественное шествие. По традиции в нем участвовали жители всех районов города, трудовые коллективы крупных предприятий и профсоюзных организаций, а еще работники и учащиеся вузов и ссузов Самары.

В шествии участвовал и СамГУПС. Дружная колонная вуза насчитывала более трехсот человек: студенты, преподаватели. Возглавлял колонну ректор СамГУПС Иван Андрончев. Красный майки с логотипом университета были видны всем зрителям шествия. СамГУПС шел в составе колонны Железнодорожного района.

- Железка рулит! Мир, труд, май, СамГУПС встречай! – такие лозунги выкрикивали студенты.

Колонна сформировалась у ДК Железнодорожников, прошла до Молодогвардейской, а затем через всю площадь им. Куйбышева.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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