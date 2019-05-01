2019-05-01T15:08:39+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Самарской области ожидается дождь и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
А так хочется тепла!А так хочется тепла!Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает об ухудшении погоды в регионе.

- По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» 2 мая c 7 утро до 19 часов на территории области ожидается небольшой и умеренный дождь, возможно гроза, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы в 15-20 м/с. Неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в МЧС.

Чтобы избежание несчастных случаев, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует при усилении ветра не выходить из зданий, не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застанет вас на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах зданий.

От сильного ветра не стоит прятаться у стен домов, потому что с крыш могут подать кровельные материалы. Не подойдут для укрытия и остановки общественного транспорта, рекламные щиты, недостроенные здания и деревья.

При сильном ветре опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Машины лучше поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самара оказалась в топ-10 лучших городов для путешествий на майские праздники
Двукратный чемпион: «Нефтяник» стал победителем юбилейного сезона Тольяттинской хоккейной лиги.
СамГУПС принял участие в торжественным шествием по пл. Куйбышева
Назначены арбитры на матч «Крылья Советов»-«Уфа»
Жительница Самары в клипе Rammstein показала голую грудь
Все живы: в Самарской области перевернулась легковушка
В Тольятти молодые люди угнали машину и толкали ее вдоль дороги
В районе Алексеевских дач под колеса попала пожилая женщина
В Самаре пьяный водитель «собрал» шесть машин: обошлось без пострадавших
Густой дым и неприятный запах: в Самаре на улице Красноармейской загорелся трамвай
Юная баянистка из Сызрани стала стипендиатом фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой
Стала известная цена билетов на финальный матч Кубка России, который продет на «Самара Арене»
«Движение ограничат до 15:00»: узнали, какие дороги в Тольятти перекроют 1 мая