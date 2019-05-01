МЧС предупреждает: в Самарской области ожидается дождь и сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-01T15:08:39+03:00

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ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает об ухудшении погоды в регионе.

- По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» 2 мая c 7 утро до 19 часов на территории области ожидается небольшой и умеренный дождь, возможно гроза, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы в 15-20 м/с. Неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в МЧС.

Чтобы избежание несчастных случаев, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует при усилении ветра не выходить из зданий, не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застанет вас на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах зданий.

От сильного ветра не стоит прятаться у стен домов, потому что с крыш могут подать кровельные материалы. Не подойдут для укрытия и остановки общественного транспорта, рекламные щиты, недостроенные здания и деревья.

При сильном ветре опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Машины лучше поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU