Двукратный чемпион: «Нефтяник» стал победителем юбилейного сезона Тольяттинской хоккейной лиги.

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-01T15:19:08+03:00

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Действующий чемпион ТЛХЛ по итогам сезона 2017-2018, сызранский «Нефтяник» на старте чемпионата начал с двух ничьих. Но набрав ход, нефтепереработчики принялись громить соперников. Особенно яркими и зрелищными удавались домашние матчи, проводимые на льду «Роснефть арены» в Сызрани при колоссальной поддержке трибун. Пройдя стадию регулярного чемпионата, «Нефтяник» имел в своем активе 9 побед, 4 ничьи и всего 2 поражения. В плей-офф команда Сызранского НПЗ вышла, находясь на первой строчке турнирной таблицы. В борьбе за кубок в четверть финала заводчане встретились со своим самым непримиримым соперником - тольяттинской командой «Искра». В непростой серии удача была на стороне нефтяников. Против второго финалиста - команды «Devils» (г. Тольятти) – сызранцы на выезде потерпели досадное поражение со счетом 0-1, и в домашних матчах у хоккеистов «Нефтяника» права на ошибку не было. Подвести своих болельщиков, заполнявших каждый раз до отказа трибуны «Роснефть арены», они не могли и в двух оставшихся матчах разгромили соперника со счетом 8-1!

Показательной стала и церемония награждения победителей тольяттинской лиги. Из-за ремонта на М5 игроки «Нефтяника» приехали на церемонию в Тольятти с опозданием почти на три часа и уже после основной части программы. Но их ждали! Хоккеисты «Нефтяника» вместе со своим тренером Артемом Гавриловым вошли в зал под аплодисменты вчерашних соперников. Кубок лиги в дивизионе Любитель+ капитану команды Богдану Ушакову вручил президент ТЛХЛ Андрей Фадин. Лучшим бомбардиром признан Павел Зинченко, лучшим игроком сезона - Богдан Ушаков. Эта пара нападающих наколотила в ворота соперников за прошедший сезон почти 40 шайб! Лучшим вратарем признан любимец болельщиков - Юрий Кормушин.

ИСТОЧНИК KP.RU