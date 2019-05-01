Самара оказалась в топ-10 лучших городов для путешествий на майские праздники

СЕГОДНЯ 16:05 2019-05-01T16:05:15+03:00

А где вы проводите майские праздники? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В первый день первомайских праздников аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов России с самыми привлекательными фестивалями и событиями для туристов. В расчет брали лишь мероприятия на открытом воздухе в период с 1 по 5 мая.

В первой десятки городов с лучшими фестивалями и событиями оказалась и Самара. В рейтинге наш город на восьмом месте. Впереди Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону. А позади - Сергиев Посад и Ярославль.

- Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности праздничных майских мероприятий, - прокомментировали в агентстве.

Что интересного будет в Самаре, смотрите в нашей подборке.

ИСТОЧНИК KP.RU