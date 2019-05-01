2019-05-01T18:44:17+03:00
Общество

В последний день апреля в Самаре был побит температурный рекорд 1966 года

Так низко температура в этот день не опускалась более 50 лет
Евгения ВАСИНА
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А вы заметили рекорд?А вы заметили рекорд?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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30 апреля этого года в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По информации синоптиков, экстремально-низкие температуры воздуха были зафиксированы в поселке Авангард, Самаре, а также в Клявлино, Челно-Вершинах, АГЛОС, Тольятти, Новодевичье, Большой Глушицы и Безенчуке.

Так в Авангарде было зарегистрировано -8,7 °С, что на 2,9°С ниже, чем предшествующий абсолютный минус, зафиксированный в 1996 года. А в Самаре температура опустилась до -3 °С, что на 2,7 °С ниже предшествующего рекорда, зарегистрированного в 1966 году.

О том, какой будет погода в эти длинные выходные, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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