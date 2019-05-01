2019-05-01T18:42:45+03:00
Общество

Болельщикам ХК «Лада» предложили придумать дизайн автобуса и игровой формы команды

Конкурс проходит с 30 апреля по 30 мая
Евгения ВАСИНА
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Так сейчас выглядит автобусТак сейчас выглядит автобус
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У поклонников ХК «Лада» появилась уникальная возможность принять участие в жизни любимого клуба. Тольяттинские хоккеисты объявили о конкурсе для болельщиков. Фанатам предстоит разработать внешний дизайн для автобусов основной и молодежной команды, а также дизайн формы «Лады».

Конкурс проходит с 30 апреля по 30 мая. Макеты и рисунки с пометками «автобус» и «форма» можно прислать на электронный адрес marketing@hclada.ru

Победителям обещают ценные призы. А поощрительные сюрпризы хоккейный клуб приготовил для всех участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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