«Вода так быстро поднялась»: самарцы сфотографировали затопленные пляжи
Самарские пляжи оказались под водой. С 22 апреля Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину. Пик сбросы воды приходится в период с 26 апреля по 5 мая. Из-за сброса воды поднялся уровень Волги в районе Самары.
Вода принесла с собой мусорФото: Светлана МАКОВЕЕВА
- Вода прибыла буквально за день. Утром гуляли, пляж был и вода стояла на привычным уровне. А потом поднялись волны и стала прибывать вода. К вечеру песок спрятался подводу, - рассказали горожане.
Пляжи затопленыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Фотограф «КП-Самара» тоже прошлась по набережной и сфотографировала нынешней уровень воды.
Скоро Волга вернется в привычное руслоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как раз сейчас, с 26 апреля по 5 мая, пик сброса
ИСТОЧНИК KP.RU