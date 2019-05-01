«Вода так быстро поднялась»: самарцы сфотографировали затопленные пляжи

СЕГОДНЯ 19:23 2019-05-01T19:24:34+03:00

Уровень воды на Волга в районе Самары поднялся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, с 26 апреля по 5 мая Жигулевская ГЭС сбрасывает воду

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Самарские пляжи оказались под водой. С 22 апреля Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину. Пик сбросы воды приходится в период с 26 апреля по 5 мая. Из-за сброса воды поднялся уровень Волги в районе Самары.

Вода принесла с собой мусорФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Вода прибыла буквально за день. Утром гуляли, пляж был и вода стояла на привычным уровне. А потом поднялись волны и стала прибывать вода. К вечеру песок спрятался подводу, - рассказали горожане.

Пляжи затопленыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фотограф «КП-Самара» тоже прошлась по набережной и сфотографировала нынешней уровень воды.

Скоро Волга вернется в привычное руслоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Как раз сейчас, с 26 апреля по 5 мая, пик сброса

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ИСТОЧНИК KP.RU