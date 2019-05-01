Два новых нападающих в команде: Журавлев и Грошев теперь играют за ХК «Лада»

СЕГОДНЯ 19:35 2019-05-01T19:35:12+03:00

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В среду, 1 мая стало известно о двух игроках хоккейный клуб «Лада». К тольяттинским хоккеистам присоединились нападающие Владимир Журавлев и Евгений Грошев. Спортсмены подписали контракты на два года.

Игроков обменяли в ЦСК ВВС в январе этого года.

- Рад вернуться в Тольятти и продолжить карьеру в «Ладе». К сожалению, не смог помочь команде в конце чемпионата и плей-офф, так как не подошел под концепцию тренерского штаба, но всем нам в этой жизни даются сложности, с которыми мы должны справиться и стать сильнее! В любом случае, спасибо тренерам за проделанную работу, и за все их подсказки! – заявил Журавлев.

В сезоне 2018/19 Журавлев набрал 7 (3+4) очков в 27 матчах за «Ладу» и 7 (1+6) в 13 играх за ЦСК ВВС. Грошев сыграл за «Ладу» в 6 матчах и набрал 2 (1+1) очка, в 13 играх за ЦСК ВВС на счету Евгения 6 (4+2) очков.

ИСТОЧНИК KP.RU