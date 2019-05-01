2019-05-01T20:11:10+03:00
Происшествия

В Самарской области сгорел частный дом: погиб мужчина

Пожар произошел в Сызранском районе
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Площадь пожара 150 кв. метровПлощадь пожара 150 кв. метровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 1 мая в Сызранском районе Самарской области загорелся частный дом. Пожар произошел в поселке Варламово на улице Ленина.

- Сообщение в возгорании поступило на пульт дежурного 18:56 сообщение. Ликвидировать открытое горение удалось в 19:34, - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Самарской области.

В ликвидации ЧП участвовали 8 единиц спецтехники и 25 человек личного состава. Огонь захватил площадь в 150 кв. метров. В сгоревшем доме нашли тело 57-летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тольяттинские гандболистки обыграли «Кубань» и вышли в финал плей-офф чемпионата России
Два новых нападающих в команде: Журавлев и Грошев теперь играют за ХК «Лада»
«Вода так быстро поднялась»: самарцы сфотографировали затопленные пляжи
Болельщикам ХК «Лада» предложили придумать дизайн автобуса и игровой формы команды
В последний день апреля в Самаре был побит температурный рекорд 1966 года
Самара оказалась в топ-10 лучших городов для путешествий на майские праздники
Двукратный чемпион: «Нефтяник» стал победителем юбилейного сезона Тольяттинской хоккейной лиги.
МЧС предупреждает: в Самарской области ожидается дождь и сильный ветер
СамГУПС принял участие в торжественном шествии по пл. Куйбышева
Назначены арбитры на матч «Крылья Советов»-«Уфа»
Жительница Самары в клипе Rammstein показала голую грудь
Все живы: в Самарской области перевернулась легковушка
В Тольятти молодые люди угнали машину и толкали ее вдоль дороги
В районе Алексеевских дач под колеса попала пожилая женщина
В Самаре пьяный водитель «собрал» шесть машин: обошлось без пострадавших
Густой дым и неприятный запах: в Самаре на улице Красноармейской загорелся трамвай
Юная баянистка из Сызрани стала стипендиатом фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой
Стала известная цена билетов на финальный матч Кубка России, который продет на «Самара Арене»
«Движение ограничат до 15:00»: узнали, какие дороги в Тольятти перекроют 1 мая