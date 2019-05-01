В Самарской области сгорел частный дом: погиб мужчина
Пожар произошел в Сызранском районе
Площадь пожара 150 кв. метровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 1 мая в Сызранском районе Самарской области загорелся частный дом. Пожар произошел в поселке Варламово на улице Ленина.
- Сообщение в возгорании поступило на пульт дежурного 18:56 сообщение. Ликвидировать открытое горение удалось в 19:34, - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Самарской области.
В ликвидации ЧП участвовали 8 единиц спецтехники и 25 человек личного состава. Огонь захватил площадь в 150 кв. метров. В сгоревшем доме нашли тело 57-летнего мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU